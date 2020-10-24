الحلبوسي يجتمع مع نواب نينوى وكركوك

2020/10/24 | 16:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اجتماعا مع نواب محافظتي نينوى وكركوك لحسم الخلاف حول تقسيم الدوائر الانتخابية في محافظتيهما .وذكر مراسل / نينا / ان " الاجتماع عقد في مقر كتلة التحالف الكردستاني"./انتهى5

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