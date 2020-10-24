الحشد يفتتح معسكر الشهيد المهندس في كركوك

2020/10/24 | 16:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل العالم ان هيئة الحشد الشعبي في العراق افتتحت ، اليوم السبت، معسكرا لها بأسم نائب رئيس هيئته السابق الشهيد ابو مهدي المهندس داخل مطار كركوك...

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