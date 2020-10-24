فيديو وصور.. “بأغنية أهي أهي ونيولوك غريب” عمرو دياب يتصدر تريند جوجل

2020/10/24 | 16:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ تصدر الهضبة عمرو دياب، تريند موقع “جوجل”، العالمى ، اليوم السبت بعد طرحه أمس، أغنية “أهي أهي” بمشاركة اليونانية إيريني بابادوبلو، على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.



ويتعاون عمرو دياب في أحدث أغنياته “أهه أهه”، مع الشاعر أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيى، والتوزيع الموسيقي عادل حقي.



وتقول الأغنية: “في حد نشوفه بالعين […]

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