2020/10/24 | 16:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/-توجد العديد من التطبيقات التي يمكن أن تساعدك في تجنب الإحراج عند سؤالك أحد جهات اتصالك على تطبيق واتساب WhatsApp، عن الرسالة التي إرسالها إليك ثم قام بحذفها قبل أن تقوم بقراءتها.



فإذا كنت تشعر بالفضول وترغب في معرفة الرسائل التي يحذفها أصدقاؤك أو عائلتك أو أحد أعضاء الدردشات الجماعية على تطبيق المراسلة واتساب، قبل أن تتمكن […]

التدوينة كيف تقرأ رسائل واتساب المحذوفة؟..



اعرف الطريقة ظهرت أولاً على وكالة الصحافة المستقلة.

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