صحة الرصافة توزع إصاباتها الجديدة بكورونا

2020/10/24 | 16:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات والشفاءات الجديدة بفيروس كورونا.



وقال مدير عام الدائرة عبدالغني الساعدي، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الأول 2020)، إن "المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 424 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:"

195 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الصدر 19 حالة

قطاع الرصافة 25 حالة

قطاع بغداد الجديدة 45 حالة

قطاع البلديات الاول 16 حالة

قطاع الشعب 23 حالة

قطاع الاستقلال 20 حالة .

قطاع البلديات الثاني 19 حالة .

قطاع الاعظمية 28 حالة

229 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

وأضاف، أن "العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 58243، توفي منهم 1339".

وبين، أن "صحة الرصافة سجلت اكتساب 370 حالة شفاء جديدة من الاصابة بفيروس كورونا"، لافتاً إلى أن "العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء ارتفع إلى 51365 حالة".

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