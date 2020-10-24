حجر صحي للرئيس الجزائري بعد ظهور إصابات في كبار الموظفين

2020/10/24 | 16:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة الجزائرية، السبت، حجر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمدة 5 أيام بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على عدد من كبار الموظفين بالرئاسة.

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