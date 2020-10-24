الوقف السني يستنكر استمرار التطاول على الإسلام ورموزه: فرنسا تجاوزت حرية التعبير

2020/10/24 | 16:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد استنكرت رئاسة ديوان الوقف السني، استمرار التطاول على الإسلام ورموزه، وفي مقدمتهم نبي الرحمة والإنسانية جمعاء، فيما أكدت ان فرنسا تجاوزت حرية التعبير.

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