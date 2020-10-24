تربية نينوى تُضيف 10 آلاف مقعداً دراسياً للخدمة إستعداداً للعام المقبل

2020/10/24 | 16:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت المديرية العامة لتربية نينوى ، استلام مقاعد دراسية جديدة مقدمة من منظمة اليونسيف الدولية ، فضلا عن صيانة وتأهيل الآلاف من المقاعد المستهلكة ، بهدف تعزيز الاستقرار التربوي في المحافظة وانجاح العام الدراسي الجديد .وقال المكتب الإعلامي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اليونسيف قدمت 4 آلاف …

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