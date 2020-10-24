العراق قد يزداد محافظة إضافية جديدة

2020/10/24 | 16:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

طالب عضوا مجلس النواب عن المكون التركماني مختار الموسوي وخليل المولى يوم السبت باستحداث محافظة تلعفر بناءً على تقرير وزير الدولة لشؤون المحافظات عام ٢٠١٣ بأعتبار القضاء المذكور “أكبر” اقضية العراق .

وقالا في مؤتمر صحفي عقداه اليوم في البرلمان ان “تلعفر مستوفية الشروط بأن تكون محافظة عراقية استنادا الى قرر مجلس الوزراء في عام 2013، وتصويت البرلمان العراقي في عام 2014”.

وطالب البرلمانيان “القضاء العراقي اصدار قرار بإعلان تلعفر محافظة، مستغربين “عدم اتخاذ الحكومات المتعاقبة أي إجراء لغاية الان ازاء هذا الامر”.

وتابعا بالقول “بدورنا شرعنا بجمع تواقيع نيابية لمفاتحة الحكومة بتسمية تلعفر محافظة”.

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