مصرف الرشيد العراقي: 4 شروط للحصول على قرض الـ20 مليون دينار للعاطلين

2020/10/24 | 16:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن مصرف الرشيد في العراق، اليوم السبت، عن الشروط الخاصة بقرض العاطلين عن العمل والبالغ 20 مليون دينار.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم، أن المبلغ يمنح لغرض فتح مشروع صغير ولكلا الجنسين.وألمح …

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