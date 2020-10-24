2020/10/24 | 16:31 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: سجلت وزارة الصحة والبيئة في العراق 3204 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 449153 حالة داخل الدولة.وأعلنت "الصحة" في بيان اليوم السبت، تسجيل 55 وفاة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 10558 …

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