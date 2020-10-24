اتخاذ تدابير مشددة لمواجهة كورونا.. اغلاق الجامعات والمزارات والحوزات الدينية في ايران

2020/10/24 | 16:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث بأسم الحكومة الايرانية،

علي ربيعي، اليوم السبت، اتخاذ تدابير

مشددة في 43 مدينة لمواجهة الموجة

الجديدة من تفشي فيروس كورونا في

البلاد، منها اغلاق الجامعات

والمزارات والحوزات الدينية.

وقال

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