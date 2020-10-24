إفتتاح علوة جنوب بغداد النموذجية لتسويق وتخزين الخضار

2020/10/24 | 16:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد افتتح محافظ بغداد محمد جابر العطا، علوة جنوب بغداد النموذجية لبيع وتخزين الخضار الميستوردة والمحلية جنوب العاصمة.وقال العطا خلال افتتاحه العلوة، بحضور جمع غفير من مسؤولي المنطقة والقيادات الامنية ووجهاء وشيوخ العشائر، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تعتبر هذه العلوة من اهم واكبر المحطات النموذجية لتسويق وتخزين …

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