بالوثيقة.. التقسيم الجغرافي للدوائر الانتخابية لاغلب المحافظات

2020/10/24 | 16:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر “تقدم”، الجداول الكاملة المتضمنة اخر الاتفاقات التي حصلت بين القوى البرلمانية على تقسيم الدوائر الانتخابية جغرافيا وبحسب كوتا النساء في 12 محافظة.

من الرابط ادناه:

الدوائر الاخيرة _ 24-10_بعد التعديل

https://drive.google.com/file/d/1CqDRMEAuFK3yprNdaIxIsylHgDjBgKi2/view

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