زمن موناليزا الحزينة: الفصل الخامس عشر/ 1 - دلور ميقري

2020/10/24 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري بلغت ابنة جمّو، " شيرين "، العام من عمرها دونَ أن يظهرَ على أمها دلائلُ حملٍ جديد.



مع أن الطفلة لم تكن بمستوى جمال شقيقتها الشقراء، لكنها لاحت أكثر جاذبية وخفّة ظل.



الوالد، المعروف بميله للبنات شأن حميه، منحَ صغراهن الكثير من وقته.



كان يلاعبها، بأن يضعها على قدميه ويرفعها في الهواء؛ أو يجعلها تركب على ظهره، بمعونة شقيقتيها.



من حُسن حظ الصغيرة، أنها قدمت إلى الدنيا عندما هدأت الأمور في البلد عقبَ د ......





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