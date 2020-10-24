تربية نينوى تُضيف ١٠ آلاف مقعداً دراسياً للخدمة

2020/10/24 | 16:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت المديرية العامة لتربية نينوى، السبت، استلام مقاعد دراسية جديدة مقدمة من قبل منظمة اليونسيف الدولية ، فضلا عن صيانة وتأهيل الآلاف من المقاعد المستهلكة .

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