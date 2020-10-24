كتلة نيابية: سبب التلكؤ بدفع رواتب الموظفين غير معلوم

2020/10/24 | 16:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكدت كتلة الرافدين النيابية، السبت، ان سبب تلكؤ الحكومة بصرف رواتب الموظفين للاشهر السابقة غير معلوم.

وقال رئيس الكتلة يونادم كنا في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “مجلس النواب صوت على قانون الاقتراض لسد العجز الحاصل برواتب الموظفين حتى نهاية العام الجاري”، لافتا الى ان “التلكؤ الحاصل في صرف الرواتب وتأخيرها للاشهر السابقة غير معلوم”.

واضاف ان “مجلس النواب ليس لديه علم بما يحصل بشأن تأخير صرف رواتب الموظفين”، مبينا ان “الورقة البيضاء الاصلاحية للوضع الاداري والمالي في البلاد تضمنت تقشفا واعادة النظر بسلم الرواتب”.

ووصف النائب عن تحالف الفتح احمد الكناني ، السبت الماضي، الورقة البيضاء للاصلاح المالي والاداري الذي قدمتها الحكومة لمجلس النواب بانها انشاء حكومي.



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