راموس يقود الريال بالكلاسيكو.. ومفاجأة في تشكيلة برشلونة

2020/10/24 | 16:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلن الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، تشكيلة فريقه لمواجهة ضيفه وغريمه ريال مدريد في الكلاسيكو، مساء اليوم السبت، على ملعب الكامب نو، ضمن الجولة السابعة من الليجا.

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