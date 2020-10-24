2020/10/24 | 16:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان بصدد تمرير ملحق الدوائر الانتخابية باستثناء محافظتين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/24 | 16:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان بصدد تمرير ملحق الدوائر الانتخابية باستثناء محافظتين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان بصدد تمرير ملحق الدوائر الانتخابية باستثناء محافظتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).