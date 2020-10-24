مصر تواصل تحقيقاتها مع لاجئين من اقليم كوردستان

2020/10/24 | 16:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد آري جلال رئيس مؤسسة القمة لشؤون اللاجئين والنازحين، استمرار التحقيقات بحادث انقاذ مركب يحمل لاجئين غير شرعيين في البحر المتوسط.

وانقذت البحرية المصرية، ولاول مرة، 57 لاجئا " 48 رجلاً و6 سيدات و3 أطفال بضمنهم 31 عراقيا".

واوضح جلال لـPUKmedia: ان التحقيقات مازالت مستمرة، مع اللاجئين في مصر، لافتا الى ان المركب تعرض لعطل في البحر المتوسط بمحافظة مطروح شمال مصر.

واضاف: ان المؤسسة تواصل متابعة مصير اللاجئين مع الجهات المعنية في مصر، مؤكدا وجود اسماء بعض ركاب المركب لديه ومنهم لاجئين من اقيم كوردستان.

PUKmedia خاص‌

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