اجتماعان برئاسة الحلبوسي وآخر برئاسة الكعبي بشأن الدوائر الانتخابية

2020/10/24 | 16:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت عضو بمجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الست، عن عقد اجتماعين احدهما برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والاخر برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، حول الدوائر الانتخابية.

وقالت ريزان شيخ دلير عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان اجتماعا عقد مع رؤساء الكتل النيابية عن محافظتي نينوى وكركوك مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية في المحافظتين.

وأضافت: ان الاجتماع الثاني عقد برئاسة النائب الاول حسن الكعبي ورؤساء الكتل النيابية لحل الخلافات على بعض محافظات الوسط والجنوب بشأن دوائرها الانتخابية.

PUKmedia هاميار علي‌

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