استهداف رتل دعم لوجستي لقوات التحالف بين البصرة والناصرية

2020/10/24 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير اعلام قيادة عمليات البصرة العقيد ثائر عيسى لبغداد اليوم: تم استهداف رتل دعم لوجستي لقوات التحالف بعبوة صوتيه في المنطقة الحدودية بين البصرة والناصرية دون اي اضرار، الرتل كان متوجه لبغداد ولم يتوقف.

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