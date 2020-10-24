بغداد اليوم تنشر أخر صيغة يجري التداول بشأنها نيابياً لفقرة الدوائر المتعددة وتوزيعها

2020/10/24 | 16:51 - المصدر: بغداد اليوم

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تنشر بغداد اليوم ، السبت 24-10-2020 ، أخر صيغة متفق عليها بشأن فقرة الدوائر المتعددة بقانون الانتخابات.

لمعرفة تفاصيل توزيع الدوائر في كل محافظة أنقر هــنــا

وأعلن رئيس مجلس النواب، اليوم السبت (24 تشرين الأول 2020)، استمرار الجلسة لحين اتمام التصويت على إكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات البرلمان.وقال مصدر برلماني داخل مجلس النواب في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أعلن إبقاء استمرار الجلسة لحين اتمام التصويت على إكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات البرلمان".

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