بشير الحداد : الجلسة مستمرة لحين الاتفاق على اكمال الدوائر الانتخابية

2020/10/24 | 16:51 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / جدد نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد ، تأكيده ان الجلسة مستمرة لحين الاتفاق على اكمال الدوائر الانتخابية لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي./انتهى5

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