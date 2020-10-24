وزارة الصحة باقليم كردستان تعلن تسجيل 860 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

2020/10/24 | 16:51 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/ أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان تسجيل 860 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.وبحسب بيان أصدرته اليوم السبت وزارة الصحية في حكومة الإقليم فإن الإصابات الجديدة بفايروس كورونا توزعت بأربيل 330، السليمانية 109، كرميان 28، دهوك 383، حلبجة 10.وبلغت حالات الشفاء 454 حالة متوزعة في أربيل 113، السليمانية 17، كرميان 26، دهوك 258، حلبجة 20.أما حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية في إقليم كردستان بلغت 26 حالة في أربيل 4، السليمانية 6، رابرين 2، دهوك 11، حلبجة 3.وبهذا يرتفع عدد حالات الإصابة بفايروس كورونا في عموم العراق إلى 68044 حالة منها شفاء 39661 ، ووفاة 2289 حالة./إنتهى

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