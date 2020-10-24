اتفاق على توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة باستثناء 3 محافظات

2020/10/24 | 16:51 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / كشفت اوساط نيابية عن اتفاق ممثلي الكتل السياسية على توزيع الدوائر الانتخابية المتعددة في محافظاتهم ، باستثناء محافظتي ديالى ونينوى التي ماتزال المفاوضات مستمرة بشأنها لحسم الدوائر فيها ، كما تبقى محافظة كركوك بانتظار اتفاق ممثليها ./انتهى5

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