اليكم الموقف الوبائي لكورونا في العراق خلال 24 ساعة

2020/10/24 | 16:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، السبت، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم....

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