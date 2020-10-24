التطبيعية تُخيّر غالب عبد الحسين بين التدريب أو العمل الإداري

2020/10/24 | 16:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

خيرت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، المدرب غالب عبد الحسين بين التدريب والعمل الإداري.

وذكرت التطبيعية في بيان تلقته /المعلومة/ أنه “استنادًا للنظام الداخلي للهيأة التطبيعية الذي ينص على عدم الجمع بين الجانبين الفني والإداري، وحسب القياس القانوني”.

واوضحت ان “الهيأة التطبيعية ابلغت مدرب فريق السماوة، غالب عبد الحسين، بالاختيار بين العمل الإداري والتدريب، كونه عضوا في الهيأة الإدارية لنادي السماوة، ومدربا لفريقها الكروي المشارك في دوري الكرة الممتاز ٢٠٢٠-٢٠٢١”.



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