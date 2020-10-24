القبض على متهم بحوزته كمية كبيرة من المخدرات في البصرة

2020/10/24 | 16:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت القوات الأمنية، القبض على متهم بحوزته كمية كبيرة من الحبوب المخدرة.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمكن قسم مخدرات البصرة من إلقاء القبض على متهم وضبط بحوزته (١١,٠٠٠) حبة مخدرة (مؤثرات عقلية)” وأشار الى “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات وإحالته …

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