2020/10/24 | 16:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية: ندعو مجدداً إلى اقرار مشروع قانون الناجيات الايزيديات وتوسيعه ليشمل الشرائح الأخرى المركز الخبري الوطني.

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