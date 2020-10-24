رئيس الجمهورية يدعو إلى إقرار قانون الناجيات الأيزيديات

2020/10/24 | 16:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، إلى اقرار مشروع قانون الناجيات الإيزيديات وتوسيعه.



وقال صالح في تدوينة تابعها "ناس"، (24 تشرين الأول 2020)، إن "مأساة الايزيديين هي مأساتنا جميعا، جرائم داعش لا بد الاقتصاص منها، والانتصار للضحايا واجب وطني و اخلاقي".

واضاف، "ندعو مجددا الى اقرار مشروع قانون الناجيات الايزيديات، وتوسيعه ليشمل الشرائح الأخرى".

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