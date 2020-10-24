تسجيل 3204 إصابة بكورونا و3021 حالة شفاء و55 وفاة

2020/10/24 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

على الرغم من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العراق، الا إن نسب الشفاء تجاوزت الأربع وثمانين بالمئة من عدد المصابين.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل ثلاثة الاف وإحدى وعشرين حالة شفاء ليصل العدد الكلي للمتعافين الى أكثر من ثلاث مئة وثمانية وسبعين ألفا.

هذا وأكدت الوزارة تسجيل ثلاثة الاف ومئتين وأربع إصابات جديدة ليرتفع العدد الكلي الى أكثر من أربع مئة وتسعة وأربعين ألف إصابة، مشيرة الى تسجيل خمس وخمسين حالة وفاة ليبلغ المجموع الكلي للوفيات عشرة الاف وخمس مئة وثمان وستين وفاة في عموم العراق.

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