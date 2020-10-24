القانونية النيابية: قانون الدوائر المتعددة سيمرر في جلسة مسائية اذا تطلب الأمر

2020/10/24 | 17:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، السبت، أن الدوائر الانتخابية ستمرر في جلسة اليوم.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي لـ /المعلومة/ إن “قانون الدوائر الانتخابية سيمرر في جلسة اليوم”، مؤكدا أن “وجه الاعتراض يمكن في محافظتي كركوك ونيوى”.

وأضاف، أن “جميع الدوائر في بقية المحافظات استكملت”، مشيرا إلى أن “القانون سيمرر في جلسة مسائية إذا تطلب الأمر”.

وكشف عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى مضر الكروي، السبت، عن حراك سياسي متسارع لدفع كل الاطراف للتوافق على حسم الدوائر المتعددة.



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