بعد ظهور أعراض الإصابة بكورونا.. الرئيس الجزائري يدخل الحجر الصحي

2020/10/24 | 17:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم السبت، أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر دخول الحجر الصحي، بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا لدى العديد من كبار المسؤولين في البلاد.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان مقتضب نشرته على صفحتها في “فيسبوك”، أن “الطاقم الطبي الخاص بها نصح تبون بمباشرة حجر صحي طوعي لمدة خمسة أيام اعتبارا من اليوم، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي “بعدما تبين أن العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا”.

ولم يكشف البيان عن أسماء المسؤولين في الرئاسة والحكومة الذين ظهرت لديهم أعراض الإصابة.

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