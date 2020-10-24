تبرعات مدينة الزيتون تصل الى المراكز الصحية في شنكال

2020/10/24 | 17:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر وصلت يوم أمس 23 اكتوبر 2020 تبرعات من بحزاني الى المركز الصحي في مجمع زورافا ضمن قضاء شنكال بعد مناشدة اطلقوها اثر اصابة العديد من اهالي شنكال بفايروس كورونا المستجد.“حسن العفدال” وهو احد منتسبي مركز صحة زورافا وضح لــ “ايزيدي 24” أنه “وصلتنا اليوم تبرعات صحية وقائية من اهلنا …

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