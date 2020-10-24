بالصور.. مصرع وجرح 3 اشخاص بحادث مروري

2020/10/24 | 17:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي شخصان مصرعهما واصيب آخر، اليوم السبت، اثر انقلاب عجلة نوع تويوتا لاندكروز على طريق سيد صادق- حلبجة.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى مراسل PUKmedia، ان الشخصين اللذين فارقا الحياة هما طفلة ورجل، فيما اصيبت سيدة بجروح وتم نقلها الى المستشفى.

العجلة التي انقلبت بأسم (ع.



ح.



ف.) ويبلغ من العمر 64 عاما وهو من سكنة السليمانية، والطفلة التي فارقت الحياة تبلغ من العمر 9 اعوام تحمل اسم (ن.



م.



ف.) وهي حفيدة سائق العجلة.

PUKmedia خاص‌

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