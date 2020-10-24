بريطانيا تعلن استعدادها الكامل لدعم العراق

2020/10/24 | 17:22 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن توم توغندهات رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البريطاني، يوم السبت، عن استعداد بلاده الكامل لدعم العراق.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية وحصل PUKmedia على نسخة منه، انه جرى خلال لقاء وزيرها فؤاد حسين بتوغندهات بحث التطوّرات الأمنيّة والسياسيّة، والاقتصاديّة، والصحّية في العراق، كما ناقشا الملفات ذات الاهتمام المُشترَك، وأهمّية تعزيز العلاقات الثنائيّة بين البلدين على مُختلِف الصُعُد.

ودعا حسين، حسب بيان الخارجية، ان الشركات البريطانية، إلى اغتنام فرصة وُجُود أرض خصبة للاستثمار والعمل الجاد في العراق وسط دعم حُكُوميّ للجُهُود المُخلِصة الوافدة لبناء وإعمار البلد، والمساعدة في النهوض بواقعه الاقتصاديّ والخدميّ.

واشاد حسين، خلال اللقاء، بالدور البريطاني الفعّال في مُحارَبة تنظيم داعش الإرهابيّ ضمن التحالف الدوليّ، مُشدّداً على أهمّية استمرار هذا التعاون في مجالات مختلفة منها الاستمرار في تدريب القوات العراقية وتبادل المعلومات الاستخباريّة لمنع عودة نشاط الجماعات الإرهابيّة.

كما اكد حسين، حسب بيان الخارجية، أنّ تنظيم داعش الإرهابيّ ما يزال يُشكّل تهديداً للعراق ودول الجوار والعالم أجمع، ويُحاول أفراده إعادة تنظيم أنفسهم في العراق وسوريا وبعض الدول الأفريقيّة.

من جانبه أعلن توغندهات، حسب بيان الخارجية العراقية، استعداد بلاده الكامل لدعم العراق، وتعزيز مكانته في المُجتمَع الدوليّ والإقليميّ، وتشجيع الشركات البريطانية للعمل في العراق، والتنسيق مع العراق في هذا الإطار عبر بحث الفرص الاستثماريّة.

PUKmedia عن اعلام زارة الخارجية‌

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