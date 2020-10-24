'كلاسيكو الأرض'.. إعلان التشكيلة الرسمية لبرشلونة وضيفه ريال مدريد

2020/10/24 | 17:22 - المصدر: NRT عربية

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تنطلق مباراة الغريمين التقليديين عملاقي إسبانيا، برشلونة وريال مدريد، السبت، على ملعب "كامب نو"، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وكشف مدربا الفريقين عن تشكيلتيهما الأساسيتين، قبل نحو ساعة من بداية الكلاسيكو اليوم، (24 تشرين الأول 2020)، وسيبدأ المدير الفني لفريق برشلونة، الهولندي رونالد كومان، هذه المواجهة بالتشكيلة الأساسية التالية، أمام غريمه الملكي:

𝓔𝓵 𝓒𝓵𝓪𝓼𝓲𝓬𝓸 𝓛𝓲𝓷𝓮𝓾𝓹 pic.twitter.com/8tRIJ4i5cs

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 24, 2020

بينما اختار المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة العملاق الكتالوني:

📋✅ Our #ElClásico starting XI!#HalaMadrid pic.twitter.com/xDJwDuNPwz

— Real Madrid C.F.



🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 24, 2020

وتحمل مباراة اليوم رقم 245 في تاريخ مواجهات الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، ويتعادل الفريقان برصيد 96 فوزا لكل منهما و52 تعادلا.

وعلى صعيد بطولة الدوري الإسباني، تقابل الفريقان 180 مرة، فاز ريال مدريد 73 مرة مقابل 72 فوزا لبرشلونة و35 تعادلا.

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