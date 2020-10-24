2020/10/24 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادعلق رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم السبت، الحوارات الجارية لحل المسائل العالقة بين حكومتي بغداد واربيل .وكتب العبادي في تغريدة له على ’’تويتر’’، قائلاً: "لسنا مع السياسة الحالية بتعاملها مع الملفات العالقة مع الاقليم".وتابع "ويجب أن لايفهم من قولي إني متصلّب تجاه الكرد، كلا، أنامع الحلول الدستوريةالعادلة، لضمان التعايش والسلام والرخاء للجميع".وتابع "وأنا لست عدواً للكرد، أنا مع شعبي الكردي ونضاله التاريخي ومطالبه الحقة، فقط أنا طالبت ومارست واجباتي الدستورية بحفظ وحدة الدولة وسيادتها، وتحقيق العدالة والمساواة لجميع مواطني الدولة على تنوعهم الديني والطائفي والقومي".وقال "على الحاكم أن يكون أمينا بحكمه وغير منحاز لطرف".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبادي يحدد موقفه من سياسة حكومة الكاظمي مع الإقليم ويؤكد: لست عدواً للكرد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبادي يحدد موقفه من سياسة حكومة الكاظمي مع الإقليم ويؤكد: لست عدواً للكرد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).