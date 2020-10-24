مرور كردستان ترد على أنباء منع تسجيل مركبات المواطنين العرب

2020/10/24 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادنفى المتحدث باسم شرطة مرور محافظة أربيل، فاضل حاجي، اليوم السبت، ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي عن منع تسجيل المركبات باسم المواطنين العرب.وقال حاجي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تسجيل السيارات في مديرية مرور أربيل وعموم الإقليم يسير بانسيابية وسهولة ومرونة عالية دون وجود تعقيدات".وأضاف أن "المواطنين من محافظات الوسط والجنوب يزورون أربيل بشكل يومي ويتم تمشية معاملتهم بوقت سريع وتسجيل وتحويل المركبات باسمهم دون أي منع أو تأخير".وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تناقلت انباء تفيد بصدور توجيهات من مديريات المرور في محافظات إقليم كردستان، بمنع تسجيل وتحويل المركبات باسم المواطنين العرب سواء المقيمين في الإقليم أو القادمين من المحافظات الأخرى.

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