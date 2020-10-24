إيران تصدر قرارات مشددة لمواجهة كورونا في 43 مدينة

2020/10/24 | 17:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلن المتحدث بأسم الحكومة الايرانية، علي ربيعي، اتخاذ تدابير مشددة في 43 مدينة لمواجهة الموجة الجديدة من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

واشار ربيعي في تصريح صحفي الى القرارات التي اتخذتها اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا اليوم السبت، وقال: "من أجل دعم وتنسيق ومتابعة وتنفيذ قرارات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بصرامة، سيتم قريبا تعيين مسؤول قيادة عمليات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا".واضاف: "اعتبارا من يوم الاثنين المقبل 26 اكتوبر/تشرين الاول وحتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، فان جميع المؤسسات الحكومية في طهران ستعمل بنصف موظفيها، وينبغي على جميع المدراء وضع الخطط اللازمة لإدارة مؤسساتهم وعدم الاخلال بتنفيذ المهام الموكلة اليهم".واشار ربيعي الى ان "التدابير الجديدة تتضمن اغلاق مراكز التسوق والجامعات والمدارس والمطاعم والمزارات الدينية والحوزات العلمية والمراكز الترفيهية ودور السينما والمسارح وتعطيل المسابقات الرياضية، فيما ستبقى محال بيع المواد الغذائية والمخابز والمؤسسات الادارية والخدمية والمراكز الامنية تواصل انشطتها المعتادة".

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