رئيس الجمهورية يدعو إلى إقرار مشروع قانون الناجيات الأيزيديات من داعش وتوسيعه ليشمل الشرائح الأخرى

2020/10/24 | 17:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، إلى إقرار مشروع قانون الناجيات الأيزيديات من داعش وتوسيعه ليشمل الشرائح الأخرى.وقال صالح في تغريدة له على/ تويتر/:" ان مأساة الايزيديين هي مأساتنا جميعا، وجرائم داعش لابد الاقتصاص منها، والانتصار للضحايا واجب وطني وأخلاقي، ندعو إلى إقرار مشروع قانون الناجيات الأيزيديات من داعش وتوسيعه ليشمل الشرائح الأخرى"./انتهى7

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