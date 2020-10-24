عمليات بغداد تصدر أوامر للقيادات والقطعات بمنع حمل أو أستخدام الأسلحة والأعتدة الحية في مناطق ساحات التظاهرات او المحيطة بها

2020/10/24 | 17:22 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أصدرت قيادة عمليات بغداد، أوامر واضحة وملزمة لجميع القيادات والقطعات وبدون استثناء بمنع حمل أو أستخدام الأسلحة والأعتدة الحية بكافة أنواعها في مناطق ساحات التظاهرات او المحيطة بها او على المقتربات المؤدية لهذه الساحات.واكدت القيادة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه :" اهمية ووجوب التعامل بأعلى درجات الحكمة والصبر والمهنية والوطنية وأحترام المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة".وبينت القيادة:" بانها تهيب بكل المتظاهرين بالتمسك بسلمية التظاهرات والتي اثمرت وخلال سنة كاملة نتائج كبيرة ومهمة".كما اكدت القيادة أهمية المحافظة على المال العام والخاص ومنع المندسين من تغيير أو حرف مسار التظاهرات السلمية و تعاون المتظاهرين مع القطعات الأمنية أينما وجدت والتي تنتشر بعموم القواطع لواجبات حماية المتظاهرين و الأهداف الحيوية والمال العام والخاص ./انتهى7

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