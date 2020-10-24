2020/10/24 | 17:23 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يدلي بصوته مبكراً في فلوريدا في الانتخابات الرئاسية

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