تعرف على القاتل الصامت الذي تتشابه اعراضه مع كورونا

2020/10/24 | 17:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

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بينما يتجه نصف الكرة الشمالي صوب فصل الشتاء، فقد تعني الحمى أو السعال بدء التفكير فيما إن كنت قد أصبت بالإنفلونزا أو “كوفيد-19”.



لكن طبقًا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، هناك قاتل صامت آخر يسبب أعراضًا مشابهة وقد يكون مختبئًا في منزلك، وهو أول أكسيد الكربون.



وذكرت الشبكة الأمريكية أن أول أكسيد الكربون هو غاز […]

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