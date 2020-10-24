2020/10/24 | 17:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "داعش" يتبنى هجوماً اودى بحياة مدنيين في كركوك.. صور+18 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/24 | 17:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("داعش" يتبنى هجوماً اودى بحياة مدنيين في كركوك.. صور+18 ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("داعش" يتبنى هجوماً اودى بحياة مدنيين في كركوك.. صور+18 ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).