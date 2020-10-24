إطلالة زوجة أحمد السقا بمهرجان الجونة تثير سخرية الجمهور.. لهذا السبب

2020/10/24 | 17:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ منى شعلان/ تصدرت الإعلامية مها الصغير ، زوجة الفنان المصرى أحمد السقا، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات القليلة الماضية ، بعد إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة مساء أمس الجمعة.



وظهرت الإعلامية مها الصغير ، بإطلالة غريبة، مرتدية فستان من خامة “البيلسية” لونه بينك ، وبليزر من […]

التدوينة إطلالة زوجة أحمد السقا بمهرجان الجونة تثير سخرية الجمهور..



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