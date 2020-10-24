علاوي: لا حياد عن تحقيق مطلب (نريد وطن)

2020/10/24 | 17:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم السبت، انه لا حياد عن تحقيق مطلب (نريد وطن).

وقال علاوي في تغريدة على تويتر “على اعتاب الخامس والعشرين من اكتوبر، عامٌ من الصبر والصمود والثبات نحو المطلب الرئيس الذي خرج لأجله الملايين (نريد وطن)”.

واضاف “تحية لشبابنا الثائر الذي اختار السلمية طريقا و شعاراً وقضية”، مؤكدا على انه “لا حياد عن تحقيق ذلك الهدف، والمطالب الاخرى المتمثلة بمحاكمة القتلة ومن يقف خلفهم”.

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