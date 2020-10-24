قائممقام سنجار يدعو لإنقاذ الساكنين بالمخيمات والنازحين من كورونا

2020/10/24 | 17:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

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وجه قائممقام قضاء سنجار النائب السابق محما خليل علي آغا، نداء استغاثة إلى حكومتي العراق الاتحادية وإقليم كردستان، والمنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بإنقاذ أهالي قضاء سنجار والساكنين في المخيمات والنازحين من الواقع المؤلم الذي يعيشونه في ظل تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في العراق وكذلك في القضاء.



وقال خليل اليوم السبت […]

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