الحزب الإسلامي: اثارة الكراهية ضد الإسلام لأغراض سياسية وانتخابية سلوك شنيع ومرفوض

2020/10/24 | 17:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

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شجب الحزب الإسلامي العراقي، موجة التصريحات، والحملات المنظمة لتشويه الدين الإسلامي، وإعادة إنتاج الرسوم المسيئة للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم.



وقال الحزب في تصريح اصدره بهذا الخصوص، ان المواقف الرسمية التي بات يكررها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ويتابعه معه عدة شخوص، انما تعكس الأزمة الأخلاقية التي يعانيها وما يزال بعض رموز الغرب الذين […]

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